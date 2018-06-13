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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719>
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:16

  Alex_ki написав:А тем более с категорией кино)
Да и может быть не во всех автобусах, а в одном случайном
Poleg написав:guntherhouse777
Та й нехай. В то Тревизо все равно мало кто летает.

Может, аглицкие свинорылы выяснят))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:15

Подскажите, депо Мони с пополнением или нет, не могу найти, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:21

  тарасов написав:Подскажите, депо Мони с пополнением или нет, не могу найти, спс.

Нет, пополнения там нет. Открывается сразу на всю сумму.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:23

slasva
сенкс...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:41

Информация к размышлению

Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...

До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:53

  Искатель написав:Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...

До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).

У меня личный рекорд в теч. недели = 7075ш, а так в среднем от 2000 до 3000 :(
бассейн никак не считает :(
помимо всего прочего мне нуна таки бегать, не менее 5км/дн, трусцой 30..40мин :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:00

  clientage написав:
  Искатель написав:Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...

До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).

У меня личный рекорд в теч. недели = 7075ш, а так в среднем от 2000 до 3000 :(
бассейн никак не считает :(
помимо всего прочего мне нуна таки бегать, не менее 5км/дн, трусцой 30..40мин :lol: :lol:


Продолжу добивать тех, кто решил, что "Спортивный" - уже в кармане.
В субботу провел тест: на велотренажере отмотал 20 минут с телефоном в кармане. И что?
"У Вас велосипедная прогулка", т.е. как шаги программа это не считает!!!
Подозреваю, что бег может тоже быть воспринят, как бег.
Т.е. 10000 шагов - это именно шагов!

Еще есть желающие? :) Эксперимент продолжаю.
"Искатель" - потому что люблю докапываться до сути. А не потому, как предположил один нехороший человек на ветке ДС, ищу приключений на свою 5ю точку...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:16

Стоша говназад... Тихо на пальцах

Ребята вы Шо? Реально имеете проблему с ходьбой пешком? Ну не знаю - я неделю назад чисто ради прикола установил фит чтобы понять сколько шагов прохожу и понял что 10000 вообще понты набрать. Оно может потому что я по жизни хожу часто пешком. Но судите сами. Утренняя прогулка с собакой 1600-1700, вечерняя - примерно 2600. Младший Внук каждый день тянет на детскую площадку. Гуляем как правило час. На лавке никогда не сижу потому как он ещё тот "ртутный шарик" - ещё 2-3 тыс шагов в кармане. Вот вам минимум две трети дневной нормы. Если вдруг куда надо поехать на машине - то дорога к гаражу занимает примерно 1500 шагов. Назад соответственно столько же. Все дальше телефон можно не брать с собой. Если ехать никуда не надо то походы на рынок и близлежащий магазин "за пивачком" и... вуаля. Вот правда за неделю теста лишь однажды испытал небольшой дискомфорт - в воскресенье кроме прогулок с собакой и внуком никуда больше не ходил. И вечером не хватало что-то около 2500 шагов. Пришлось идти за пивом. Так что понял, что для меня данная норма вааще не проблема. Ну а сейчас извините - надо идти гулять с собакой:)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:40

Re: Monobank

Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:20

  bub-har написав:Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!


Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.
6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да :) Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.
Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.
И бег не считает! Только размеренный шаг.
В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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