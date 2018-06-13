bub-har написав:Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!
Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно. 6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю. Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100. И бег не считает! Только размеренный шаг. В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно. 6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю. Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100. И бег не считает! Только размеренный шаг. В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! ))
Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством!