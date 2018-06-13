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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 716717718719 Додано: Чет 14 чер, 2018 06:20 bub-har написав: Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)! Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!



Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.

6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.

Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.

И бег не считает! Только размеренный шаг.

В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее. Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда даНо у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.И бег не считает! Только размеренный шаг.В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1401 З нами з: 22.02.16 Подякував: 129 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 06:32 Re: Monobank Искатель написав: Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.

6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.

Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.

И бег не считает! Только размеренный шаг.

В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее. Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда даНо у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.И бег не считает! Только размеренный шаг.В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.

Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! )) Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! )) Aps

Повідомлень: 1975 З нами з: 24.06.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 06:48 Re: Monobank Искатель написав: Вы целый день гуляете Вы целый день гуляете Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством! Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством! bub-har Повідомлень: 1159 З нами з: 13.07.16 Подякував: 346 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 716717718719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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