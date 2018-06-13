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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:20

  bub-har написав:Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!


Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.
6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да :) Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.
Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.
И бег не считает! Только размеренный шаг.
В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:32

Re: Monobank

Искатель написав:Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.
6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да :) Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.
Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.
И бег не считает! Только размеренный шаг.
В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.

Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! ))
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:48

Re: Monobank

  Искатель написав:Вы целый день гуляете
Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством!
bub-har
 
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