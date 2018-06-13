bub-har написав:Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!
Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно. 6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю. Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100. И бег не считает! Только размеренный шаг. В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно. 6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю. Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100. И бег не считает! Только размеренный шаг. В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! ))
Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством!
Flamingo написав:... то походы на рынок и близлежащий магазин "за пивачком" ... ... вечером не хватало что-то около 2500 шагов. Пришлось идти за пивом...
Так со спортивным депозитом за три месяца и спиться можно
Ну а если серьезно, то сам ради интереса поставил трекер и посмотрел за неделю - при офисной сидячей работе у меня за день 5-6 тыс шагов. Так что выйти погулять вечером с ребенком и 10 тыс не проблема.
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ramaz написав:Ну а если серьезно, то сам ради интереса поставил трекер и посмотрел за неделю - при офисной сидячей работе у меня за день 5-6 тыс шагов. Так что выйти погулять вечером с ребенком и 10 тыс не проблема.
вспомнилось как муж отговорил жену покупать собаку: "Так вот, я заключил с ней сделку, что она, будет просыпаться на 40 минут раньше и на 30 минут будет выходить на улицу, в течении месяца...при любой погоде, каждый день, просто выйти и ничего можно не делать...просто стоять, и я покупаю собаку. Учитывая что мы и так встаём в 6, мне было интересно сможет или нет, или это бремя ляжет на меня.. 3 дня, собака уже не нужна"
ЗЫ ниче не напоминает? будете гулять с ребенком и в дождь и в снег и в ураган. патамушо нужно 10 тыщ шагов.
mephala написав:ниче не напоминает? будете гулять с ребенком и в дождь и в снег и в ураган. патамушо нужно 10 тыщ шагов.
Я точно не буду. Поскольку чтобы получить нормальный профит нужно закинуть прилично гривны на депозит. Но для себя не вижу в этом смысла, т.к. в нашей стране спокойней живется когда основные средства в валюте. И курс сейчас подходящий войти в валюту. К окончанию спортивного на 3 месяца скорее всего курс будет уже выше.
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Искатель написав:Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...
До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов. Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму. "Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).
Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу. Просто не пользуюсь ни машинами ни маршрутками.
Например недавние данные за день с Google Fit 3 ч. 11 мин. 11,9 км 728 калорий 17 290 шагов
А за сегодня (пришел в офис) 2,4 км / 3441 шага ------------------------------ Итого - на работу - с работы 6800 + В обеденный сходить куда-то - это еще 1500, а то и более, ибо от офиса центр в километра + в офисе по делам... тоже не сидим постоянно + не работой же единой. Прогулка после работы. то есть 10к вообще не вопрос. Тем не менее этот депозит - ну его нафиг, ибо я и так хожу, мне за это платить не надо Да еще как подстчет будет идти - не ямно. Да еще, не факт, что Google Fin and Mi Fit одинаково считают, а кто более прас - понятия не имею...
Востаннє редагувалось justit в Чет 14 чер, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.