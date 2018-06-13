Додано: Чет 14 чер, 2018 09:05

Искатель написав: Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...



До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.

Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.

"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный). Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму."Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).

Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу.Просто не пользуюсь ни машинами ни маршрутками.Например недавние данные за день с Google Fit3 ч. 11 мин.11,9 км728 калорий17 290 шаговА за сегодня (пришел в офис)2,4 км / 3441 шага------------------------------Итого - на работу - с работы 6800+ В обеденный сходить куда-то - это еще 1500, а то и более, ибо от офиса центр в километра+ в офисе по делам... тоже не сидим постоянно+ не работой же единой. Прогулка после работы.то есть 10к вообще не вопрос.Тем не менее этот депозит - ну его нафиг, ибо я и так хожу, мне за это платить не надоДа еще как подстчет будет идти - не ямно.Да еще, не факт, что Google Fin and Mi Fit одинаково считают, а кто более прас - понятия не имею...