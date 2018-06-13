RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:20

  bub-har написав:Да,уж!До чего доходит,чтобы заработать несчастные 21% грязными-надо уже шаги собирать!Раньше 24-28% просто так давали! Спорт это конечно хорошо,но ходить на работу пешком-это уже слишком!Интенресно что они дальше придумают? Если монобанде нужны депозиты,то могли бы и через отделения банков партнёров,или почту принимать вклады под 21%! А это просто прикалываются! Можно ещё придумать депозит закалённый на пол года под 21%(условия ходить полгода только в плавках)!


Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.
6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да :) Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.
Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.
И бег не считает! Только размеренный шаг.
В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 22.02.16
Подякував: 129 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:32

Re: Monobank

Искатель написав:Так я специально это все писал, чтобы народ понял: это замануха, выполнить которую реально будет очень и очень сложно.
6000-7000 шагов действительно набирается не так сложно. А вот больше... Если, конечно, Вы целый день гуляете то с детьми, то с собакой, и гараж за 3 км... тогда да :) Но у меня нет собаки. И с дочкой я столько не нагуляю.
Кстати, все знают, что мелкие шаги не считаются правильно? Я по вечерам прогуливаюсь с мамой (ей надо ходить на свежем воздухе). Она ходит маленькими шагами, я, естественно, тоже. Так вот - больше 2000 мелких шагов посчитало, как 100.
И бег не считает! Только размеренный шаг.
В общем, думайте и не говорите, что Вас не предупредили заранее.

Зачем отговариваете? Стране нужна здоровая нация. Банку нужны дешёвые ресурсы. Все на спортивный! ))
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:48

Re: Monobank

  Искатель написав:Вы целый день гуляете
Конечно на старости лет я буду целыми днями гулять и обязательно оформлю спортивный,закалённый и т.д-вообщем все какие будут действовать на тот момент,но сейчас я целый день занимаюсь другими делами и вечером тоже! Это получается нужно полностью менять свой образ жизни(пешком на работу,а вечером пешком с работы,это сколько времени надо тратить?А если что-то случится,то всё пропало! Лично мне не нужны такие%! И действительно горох может придумать отговорку и заподозрить в нанесении ущерба банку и понизить КБ,или вообще выгнать из банка на улицу в связи с черезмерным свинорыльством!
bub-har
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 13.07.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:34

  Flamingo написав:... то походы на рынок и близлежащий магазин "за пивачком" ...
... вечером не хватало что-то около 2500 шагов. Пришлось идти за пивом...
:)

Так со спортивным депозитом за три месяца и спиться можно :mrgreen:

Ну а если серьезно, то сам ради интереса поставил трекер и посмотрел за неделю - при офисной сидячей работе у меня за день 5-6 тыс шагов. Так что выйти погулять вечером с ребенком и 10 тыс не проблема.
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 62
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:42

Re: Monobank

Представляю посты про ОПГ курьеров, которые параллельно с основной работой рубят деньги с Монобанка ...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 62
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:55

  ramaz написав:Ну а если серьезно, то сам ради интереса поставил трекер и посмотрел за неделю - при офисной сидячей работе у меня за день 5-6 тыс шагов. Так что выйти погулять вечером с ребенком и 10 тыс не проблема.

вспомнилось как муж отговорил жену покупать собаку:
"Так вот, я заключил с ней сделку, что она, будет просыпаться на 40 минут раньше и на 30 минут будет выходить на улицу, в течении месяца...при любой погоде, каждый день, просто выйти и ничего можно не делать...просто стоять, и я покупаю собаку. Учитывая что мы и так встаём в 6, мне было интересно сможет или нет, или это бремя ляжет на меня..
3 дня, собака уже не нужна"

ЗЫ
ниче не напоминает? будете гулять с ребенком и в дождь и в снег и в ураган. патамушо нужно 10 тыщ шагов.
mephala
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:00

Re: Monobank

Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?
Кочевник
 
Повідомлень: 323
З нами з: 16.02.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:01

Re: Monobank

  mephala написав:ниче не напоминает? будете гулять с ребенком и в дождь и в снег и в ураган. патамушо нужно 10 тыщ шагов.


:) Я точно не буду. Поскольку чтобы получить нормальный профит нужно закинуть прилично гривны на депозит. Но для себя не вижу в этом смысла, т.к. в нашей стране спокойней живется когда основные средства в валюте. И курс сейчас подходящий войти в валюту. К окончанию спортивного на 3 месяца скорее всего курс будет уже выше.
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
ramaz
 
Повідомлень: 62
З нами з: 12.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:05

  Искатель написав:Сегодня, спустя неделю после установки программы Google Fit (я вообще жутко любопытный человек и люблю все пробовать на себе - то, что без последствий, конечно!) я наконец-то смог пройти больше 10000 шагов. При этом исколесив пешком полгорода и намотав (если верить тому же Google Fit) 7,5 км...

До этого в прошлую субботу, пройдя огромное расстояние, набрал всего лишь 6200 шагов.
Пишу это для тех, кто думает, что сможет с легкостью 3 месяца выполнять норму.
"Астанавитесь!" (с.Виктор Легитимный).


Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу.
Просто не пользуюсь ни машинами ни маршрутками.

Например недавние данные за день с Google Fit
3 ч. 11 мин.
11,9 км
728 калорий
17 290 шагов

А за сегодня (пришел в офис)
2,4 км / 3441 шага
------------------------------
Итого - на работу - с работы 6800
+ В обеденный сходить куда-то - это еще 1500, а то и более, ибо от офиса центр в километра
+ в офисе по делам... тоже не сидим постоянно
+ не работой же единой. Прогулка после работы.
то есть 10к вообще не вопрос.
Тем не менее этот депозит - ну его нафиг, ибо я и так хожу, мне за это платить не надо :)
Да еще как подстчет будет идти - не ямно.
Да еще, не факт, что Google Fin and Mi Fit одинаково считают, а кто более прас - понятия не имею...
Востаннє редагувалось justit в Чет 14 чер, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:21

  justit написав:Например недавние данные за день с Google Fit
3 ч. 11 мин.
11,9 км
728 калорий
17 290 шагов

три часа тратите на пешие перемещения?
у вас много свободного времени.
mephala
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 717718719720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, greenozon, justit і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7196)
14.06.2018 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.