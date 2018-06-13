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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:30
justit
это не зависть. это констатация факта что у вас уйма свободного времени.
если вы тратите столько времени на пешее перемещение и это не связано с работой то это так и есть. у кого полно дел тот старается быстро перемещаться между точками (используя транспорт) а не идти пешком и тратить на это кучу времени.
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mephala
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:44
justit написав:
Я типичный офисный работник,
если не ходить пешком, то можно достичь результата "не пролазит в офисную дверь"
Я тоже офисный, только вот мечтаю, наоборот, хоть немного поправиться
Сколько не ем - никак не получается
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Vorlon
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:50
Треба віддати належне Моно банку і автору спортивного депозиту
тема
- абсолютно нова
- свіжа
- спортивна
- прибуткова!
- як виявилось не так то і легко обманути крокомір
а ще,
це інвестиції в ваше персональне здоров'я, яке не купиш ні за які гроші
а тут і здоров"я і прибуток. Інші (коли настає розуміння питання) тратять купу грошей на тренерів і тд і тп але вже може бути запізно.
Так, я згідний, ходіння в наш безбашенно швидкий ритм життя - це час, а час це гроші...
Загалом я б піарив цю акцію з точки зору банку всюди де тільки можна.
включно як стратегічну ідею на рівні держави - "зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"
Гадаю акція матиме успіх і йморвіно заразить інші прогресивні банки і банчики
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:57
greenozon написав:
"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"
но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59
Кочевник написав:
Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?
В автоматах Италии - "Путешествия".
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:02
Кочевник написав:
Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?
Польща - "Мандрівки"
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