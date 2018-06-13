RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:30

justit
это не зависть. это констатация факта что у вас уйма свободного времени.
если вы тратите столько времени на пешее перемещение и это не связано с работой то это так и есть. у кого полно дел тот старается быстро перемещаться между точками (используя транспорт) а не идти пешком и тратить на это кучу времени.
mephala
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:44

  justit написав:Я типичный офисный работник,
если не ходить пешком, то можно достичь результата "не пролазит в офисную дверь"

Я тоже офисный, только вот мечтаю, наоборот, хоть немного поправиться :mrgreen: Сколько не ем - никак не получается :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:50

Треба віддати належне Моно банку і автору спортивного депозиту
тема
- абсолютно нова
- свіжа
- спортивна
- прибуткова!
- як виявилось не так то і легко обманути крокомір

а ще,
це інвестиції в ваше персональне здоров'я, яке не купиш ні за які гроші
а тут і здоров"я і прибуток. Інші (коли настає розуміння питання) тратять купу грошей на тренерів і тд і тп але вже може бути запізно.
Так, я згідний, ходіння в наш безбашенно швидкий ритм життя - це час, а час це гроші...

Загалом я б піарив цю акцію з точки зору банку всюди де тільки можна.
включно як стратегічну ідею на рівні держави - "зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

Гадаю акція матиме успіх і йморвіно заразить інші прогресивні банки і банчики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:57

Re: Monobank

  greenozon написав:"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24608
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

Re: Monobank

  Кочевник написав:Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?

В автоматах Италии - "Путешествия".
tmp01
 
Повідомлень: 764
З нами з: 14.03.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:02

  Кочевник написав:Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?

Польща - "Мандрівки"
Son of Sun
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 717718719720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7196)
14.06.2018 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.