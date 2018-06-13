RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:30

justit
это не зависть. это констатация факта что у вас уйма свободного времени.
если вы тратите столько времени на пешее перемещение и это не связано с работой то это так и есть. у кого полно дел тот старается быстро перемещаться между точками (используя транспорт) а не идти пешком и тратить на это кучу времени.
mephala
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:44

  justit написав:Я типичный офисный работник,
если не ходить пешком, то можно достичь результата "не пролазит в офисную дверь"

Я тоже офисный, только вот мечтаю, наоборот, хоть немного поправиться :mrgreen: Сколько не ем - никак не получается :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 5650
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:50

Треба віддати належне Моно банку і автору спортивного депозиту
тема
- абсолютно нова
- свіжа
- спортивна
- прибуткова!
- як виявилось не так то і легко обманути крокомір

а ще,
це інвестиції в ваше персональне здоров'я, яке не купиш ні за які гроші
а тут і здоров"я і прибуток. Інші (коли настає розуміння питання) тратять купу грошей на тренерів і тд і тп але вже може бути запізно.
Так, я згідний, ходіння в наш безбашенно швидкий ритм життя - це час, а час це гроші...

Загалом я б піарив цю акцію з точки зору банку всюди де тільки можна.
включно як стратегічну ідею на рівні держави - "зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

Гадаю акція матиме успіх і йморвіно заразить інші прогресивні банки і банчики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:57

Re: Monobank

  greenozon написав:"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24610
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2767 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:59

Re: Monobank

  Кочевник написав:Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?

В автоматах Италии - "Путешествия".
tmp01
 
Повідомлень: 764
З нами з: 14.03.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:02

  Кочевник написав:Оплата проїзду по платних дорогах Європи в яку категорію попадає?

Польща - "Мандрівки"
Son of Sun
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:15

Re: Monobank

  mephala написав:justit
это не зависть. это констатация факта что у вас уйма свободного времени.
если вы тратите столько времени на пешее перемещение и это не связано с работой то это так и есть. у кого полно дел тот старается быстро перемещаться между точками (используя транспорт) а не идти пешком и тратить на это кучу времени.


Ну да. Не могу сказать, что работаю по 15 часов в день аки в тюрьме.
(странно почему удалили мой пост. вроде ничего крамольного?)

  Vorlon написав:
  justit написав:Я типичный офисный работник,
если не ходить пешком, то можно достичь результата "не пролазит в офисную дверь"

Я тоже офисный, только вот мечтаю, наоборот, хоть немного поправиться :mrgreen: Сколько не ем - никак не получается :roll:


У меня тоже нет склонности к полноте.
Тем не менее сидячая работа - это не есть хорошо.
justit
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:17

Re: Monobank

  justit написав:Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу.

А это браслетик нормально синхронизируется с ГуглФит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24610
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2767 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:22

  greenozon написав:Загалом я б піарив цю акцію з точки зору банку всюди де тільки можна.
включно як стратегічну ідею на рівні держави - "зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

не согласен. условия слишком жесткие. ежедневная обязаловка это уже не здоровье если она заставляет идти ходить и в снег и в дождь и в ураган.
если бы был слоган - пройди в день 10К шагов и получи бонус то да.
а так условия про ЕЖЕДНЕВНУЮ обязаловку то это уже вред здоровью. Так как не предусматривает форс мажоры. Те три дня что заложили в договор это насмешка а не форс мажор.
Потому если не перейдут к схеме ежедневного начисления процентов в зависимости от пройденных шагов в этот день то мне этот спортивный не нравится.
mephala
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:26

  ramaz написав:Представляю посты про ОПГ курьеров, которые параллельно с основной работой рубят деньги с Монобанка ...

За три месяца 4,4% в гривне могут и убыток принести. На межбанке, он, второй день подряд нацвалюта падает.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 718719720721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57006)
14.06.2018 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.