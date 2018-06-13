Додано: Чет 14 чер, 2018 10:43
clientage написав: greenozon написав:
"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"
но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный
Я бы даже сказала Неспешно прогулочный, а то мои 3500 быстрым шагом, но отнюдь не бег, описали как Другая активность и в сутки не зачлось
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