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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:43

  clientage написав:
  greenozon написав:"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный :)

Я бы даже сказала Неспешно прогулочный, а то мои 3500 быстрым шагом, но отнюдь не бег, описали как Другая активность и в сутки не зачлось
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