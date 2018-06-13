Я бы даже сказала Неспешно прогулочный, а то мои 3500 быстрым шагом, но отнюдь не бег, описали как Другая активность и в сутки не зачлось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:43
Я бы даже сказала Неспешно прогулочный, а то мои 3500 быстрым шагом, но отнюдь не бег, описали как Другая активность и в сутки не зачлось
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17
Если утерян телефон,с приложением и без возможности восстановления номера. Какие действия для восстановления карты?
П.с. карта тоже "ушла".
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:21
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:33
Re: Monobank
по спортивному нужно ждать реальных тестеров, я думал пробежку = бег будут считать , а оказывается это спорный вопрос ....
свинорыл
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:37
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:26
1) Если по СЕПу закидывать деньги на моню, за входящие комиссии нет?
2) Где почитать условия по спортивному?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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