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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:43

  clientage написав:
  greenozon написав:"зробимо самі себе здоровими із кишенями, повними грошей!"

но ток это не спортивный депо, спортсмены еще и в пролёте ж будут!!
Это Ходильный, Кроковий, АХтивный, Подвижный, Топ-топ, Тип-Топ депозит, но ток не Спортивный :)

Я бы даже сказала Неспешно прогулочный, а то мои 3500 быстрым шагом, но отнюдь не бег, описали как Другая активность и в сутки не зачлось
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:17

Если утерян телефон,с приложением и без возможности восстановления номера. Какие действия для восстановления карты?
П.с. карта тоже "ушла".
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:21

  mihasik написав:Если утерян телефон,с приложением и без возможности восстановления номера. Какие действия для восстановления карты?
П.с. карта тоже "ушла".

0800 205 205 смена финномера и перевыпуск
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:33

Re: Monobank

по спортивному нужно ждать реальных тестеров, я думал пробежку = бег будут считать , а оказывается это спорный вопрос ....
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:35

себе шоли эту цацку поставить...
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:37

  yama написав:по спортивному нужно ждать реальных тестеров, я думал пробежку = бег будут считать , а оказывается это спорный вопрос ....

учитываются только данные google fit (для android) и здоровье (для ios)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:26

1) Если по СЕПу закидывать деньги на моню, за входящие комиссии нет?
2) Где почитать условия по спортивному?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:43

  emeta написав:1) Если по СЕПу закидывать деньги на моню, за входящие комиссии нет?
2) Где почитать условия по спортивному?

нет, www.monobank.com.ua/umovy
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:46

Якщо просто легенько трусити телефон в заблокованому режимі (ніби ти йдеш) кроки у вас не рахуються? Я то я встановив цей гуглфіт - рахує практично все. І там затримка якась з оновленням даних інколи є. "Високоточні геодані" вимкнуті
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:33

  Haza написав:Якщо просто легенько трусити телефон в заблокованому режимі (ніби ти йдеш) кроки у вас не рахуються? Я то я встановив цей гуглфіт - рахує практично все. І там затримка якась з оновленням даних інколи є. "Високоточні геодані" вимкнуті

Даже поездка в трамвае на 10 остановок дает 700 шагов))
guntherhouse777
 
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