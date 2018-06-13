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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:04

  Flamingo написав:Ребята вы Шо? Реально имеете проблему с ходьбой пешком? Ну не знаю - я неделю назад чисто ради прикола установил фит чтобы понять сколько шагов прохожу и понял что 10000 вообще понты набрать. Оно может потому что я по жизни хожу часто пешком. Но судите сами. Утренняя прогулка с собакой 1600-1700, вечерняя - примерно 2600. Младший Внук каждый день тянет на детскую площадку. Гуляем как правило час. На лавке никогда не сижу потому как он ещё тот "ртутный шарик" - ещё 2-3 тыс шагов в кармане. Вот вам минимум две трети дневной нормы. Если вдруг куда надо поехать на машине - то дорога к гаражу занимает примерно 1500 шагов. Назад соответственно столько же. Все дальше телефон можно не брать с собой. Если ехать никуда не надо то походы на рынок и близлежащий магазин "за пивачком" и... вуаля. Вот правда за неделю теста лишь однажды испытал небольшой дискомфорт - в воскресенье кроме прогулок с собакой и внуком никуда больше не ходил. И вечером не хватало что-то около 2500 шагов. Пришлось идти за пивом. Так что понял, что для меня данная норма вааще не проблема. Ну а сейчас извините - надо идти гулять с собакой:)
Вы не работаете вообще?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:09

Re: Monobank

На поезде ещё больше)
А Гугл фит имеет синхронизацию с мифит, и т.п. приложениями (в моем случае лж хелс)

Но таки если велосипедную прогулку лж хелс пишет время и расстояние, и пишет что преобразовано в ххх шагов, то Гугл это шагами не учитывает, а велосипедом
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:38

Re: Monobank

Как только начали злоупотреблять кэш-беком, Горох начал его резать свинорылам. Вы думаете, что он будет в этом депозите раскидываться деньгами? Ну-ну...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:48

  sens написав: Вы не работаете вообще?

Смотря что вы понимаете под словом "работать". Если ходить куда-то к девяти утра и находиться там до пяти шести вечера - то нет не работаю. Но свои >1кEUR в месяц стараюсь зарабатывать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:55

  Flamingo написав:
  sens написав: Вы не работаете вообще?

Смотря что вы понимаете под словом "работать". Если ходить куда-то к девяти утра и находиться там до пяти шести вечера - то нет не работаю. Но свои >1кEUR в месяц стараюсь зарабатывать

Рабочий график номер 2 ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 17:55

  Haza написав:Якщо просто легенько трусити телефон в заблокованому режимі (ніби ти йдеш) кроки у вас не рахуються? Я то я встановив цей гуглфіт - рахує практично все. І там затримка якась з оновленням даних інколи є. "Високоточні геодані" вимкнуті

А без геопозиционирования вообще будет Гугл Фит работать? А то батарею будет жрать...
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  #<1 ... 719720721722
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