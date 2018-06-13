Flamingo написав:

Ребята вы Шо? Реально имеете проблему с ходьбой пешком? Ну не знаю - я неделю назад чисто ради прикола установил фит чтобы понять сколько шагов прохожу и понял что 10000 вообще понты набрать. Оно может потому что я по жизни хожу часто пешком. Но судите сами. Утренняя прогулка с собакой 1600-1700, вечерняя - примерно 2600. Младший Внук каждый день тянет на детскую площадку. Гуляем как правило час. На лавке никогда не сижу потому как он ещё тот "ртутный шарик" - ещё 2-3 тыс шагов в кармане. Вот вам минимум две трети дневной нормы. Если вдруг куда надо поехать на машине - то дорога к гаражу занимает примерно 1500 шагов. Назад соответственно столько же. Все дальше телефон можно не брать с собой. Если ехать никуда не надо то походы на рынок и близлежащий магазин "за пивачком" и... вуаля. Вот правда за неделю теста лишь однажды испытал небольшой дискомфорт - в воскресенье кроме прогулок с собакой и внуком никуда больше не ходил. И вечером не хватало что-то около 2500 шагов. Пришлось идти за пивом. Так что понял, что для меня данная норма вааще не проблема. Ну а сейчас извините - надо идти гулять с собакой:)