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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:15

  andreyiskra написав:с карт привата можно как-то без комиссии пополнить моно?

Напрямую - самое дешевое - СЭП с кдв за 3 грн. либо через мои платежи за ту же сумму. Но деньги увидите либо на следующий день, либо позже (у меня был случай когда деньги с привата на моно шли неделю - с тех пор не использую данный способ).
Ну и можно бесплатно через другой банк, на который есть бесплатный платеж с Привата + бесплатный р2р на Моню. Если конечно у Вас есть в этом "другом" банке карта :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:21

Re: Monobank

у меня карты привата, а-банка, глобуса, и моно. есть еще зарплатная укргаза.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:22

Re: Monobank

а если налом, то где можно моню пополнить?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:28

Re: Monobank

Ibox+ много других, в т.ч касс других банков, на сайте у них должно быть
andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:41

  andreyiskra написав:у меня карты привата, а-банка, глобуса, и моно. есть еще зарплатная укргаза.

Насколько вижу карты "нужного" банка у Вас кажется нет.
  andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?

Самое простое и быстрое- ibox. Но если сумма больше 1000 грн., то можно даже и через приватовский терминал. При этом Приват возьмет 0,5% комиссии но Моня вам зачислит на кэшбечный счет сумму компенсирующую данный комис с учетом "кролячих" налогов - так что Вы ничего не потеряете. Только через приватовский терминал надо вносить деньги без авторизации приватовской картой. Так мне сказала монина гарячка.
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