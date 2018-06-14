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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:15
andreyiskra написав:
с карт привата можно как-то без комиссии пополнить моно?
Напрямую - самое дешевое - СЭП с кдв за 3 грн. либо через мои платежи за ту же сумму. Но деньги увидите либо на следующий день, либо позже (у меня был случай когда деньги с привата на моно шли неделю - с тех пор не использую данный способ).
Ну и можно бесплатно через другой банк, на который есть бесплатный платеж с Привата + бесплатный р2р на Моню. Если конечно у Вас есть в этом "другом" банке карта
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:21
у меня карты привата, а-банка, глобуса, и моно. есть еще зарплатная укргаза.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:22
а если налом, то где можно моню пополнить?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:28
Ibox+ много других, в т.ч касс других банков, на сайте у них должно быть
andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:41
andreyiskra написав:
у меня карты привата, а-банка, глобуса, и моно. есть еще зарплатная укргаза.
Насколько вижу карты "нужного" банка у Вас кажется нет.
andreyiskra написав:
а если налом, то где можно моню пополнить?
Самое простое и быстрое- ibox. Но если сумма больше 1000 грн., то можно даже и через приватовский терминал. При этом Приват возьмет 0,5% комиссии но Моня вам зачислит на кэшбечный счет сумму компенсирующую данный комис с учетом "кролячих" налогов - так что Вы ничего не потеряете. Только через приватовский терминал надо вносить деньги без авторизации приватовской картой. Так мне сказала монина гарячка.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:39
вчера с уни привата на моню перевел 100 грн. приват взял комис 5 грн,
с глобуса на моню 100 грн - бесплатно.
моня компенсирует 0,6% только когда открываешь депозит с карты чужого банка? (Предусмотрен кешбэк от банка до 0.6% — компенсация расходов за перевод средств на депозит и за продление депозита на новый срок).
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:44
А если сделать так: с кдв а-банка за 3 грн закинуть четыре раза по 49,5К на глобус. в моне открыть депо с карты глобуса. получится 0,6% кэшбека? даст глобус пополнить депо мони на всю сумму?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:06
andreyiskra написав:
вчера с уни привата на моню перевел 100 грн. приват взял комис 5 грн,
с глобуса на моню 100 грн - бесплатно.
моня компенсирует 0,6% только когда открываешь депозит с карты чужого банка? (Предусмотрен кешбэк от банка до 0.6% — компенсация расходов за перевод средств на депозит и за продление депозита на новый срок).
monobank_ua написав:sola
Мы компенсируем именно траты за открытие депозита, в том случае если действительно была списана комиссия. В приложении, в ближайшем обновлении, для лучшего понимания, мы будем об этом указывать.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:35
andreyiskra написав:
а если налом, то где можно моню пополнить?
Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.
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