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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:41

  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?

Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.

получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:44

  andreyiskra написав:
  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?

Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.

получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?


Если Ваша совесть не будет против, то почему нет? :D
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:54

  andreyiskra написав:
  Bosstone написав:
  andreyiskra написав:а если налом, то где можно моню пополнить?

Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.

получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?

Навіть нал банці можна не замовляти.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05

Re: Monobank

а сколько максимум безопасно можно перевести?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:12

Re: Monobank

За яким курсом банк буде конвертувати неєврові купівлі в Гейропах?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:14

  Кочевник написав:За яким курсом банк буде конвертувати неєврові купівлі в Гейропах?

Тугриковый курс светится в приложухе, видно заранее!
По факту чуть хуже, чем приватовский в тот же день и тот же час.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25

Re: Monobank

Там не всі тугріки. Де інші подивитися?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:28

  andreyiskra написав:а сколько максимум безопасно можно перевести?

Конкретизуйте Ваше запитання.
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