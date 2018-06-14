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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:41
Bosstone написав: andreyiskra написав:
а если налом, то где можно моню пополнить?
Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.
получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:44
andreyiskra написав: Bosstone написав: andreyiskra написав:
а если налом, то где можно моню пополнить?
Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.
получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?
Если Ваша совесть не будет против, то почему нет?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:54
andreyiskra написав: Bosstone написав: andreyiskra написав:
а если налом, то где можно моню пополнить?
Без комиссии в тсо Айбокс-банка, Таскомбанка, кассах отделений Универсалбанка, Таскомбанка и А-банка. С компенсацией 0,6221% грязными (0,5% чистыми) через тсо Приватбанка.
получается что я могу после окончания депо в а-банке, подойти в кассу а-банка и попросить снять нал и перевести на моню?
Навіть нал банці можна не замовляти.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:05
а сколько максимум безопасно можно перевести?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:12
За яким курсом банк буде конвертувати неєврові купівлі в Гейропах?
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:14
Кочевник написав:
За яким курсом банк буде конвертувати неєврові купівлі в Гейропах?
Тугриковый курс светится в приложухе, видно заранее!
По факту чуть хуже, чем приватовский в тот же день и тот же час.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25
Там не всі тугріки. Де інші подивитися?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:28
andreyiskra написав:
а сколько максимум безопасно можно перевести?
Конкретизуйте Ваше запитання.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:07
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
а сколько максимум безопасно можно перевести?
Конкретизуйте Ваше запитання.
Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:34
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
а сколько максимум безопасно можно перевести?
Конкретизуйте Ваше запитання.
Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?
250к в месяц-без моня не спрашивает, откель дровишки.
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guntherhouse777
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