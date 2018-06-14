А-банки фінмон по сумах більше 150000 не щемить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:39
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07
Re: Monobank
Не знаю, по-этому и спрашиваю
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