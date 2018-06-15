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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:39

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:а сколько максимум безопасно можно перевести?

Конкретизуйте Ваше запитання.

Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?

А-банки фінмон по сумах більше 150000 не щемить?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07

Re: Monobank

Не знаю, по-этому и спрашиваю
andreyiskra
 
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За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:47

  tano написав:За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?


Даже от внука к бабушке платят. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:47

  tano написав:За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?

Проверено!
guntherhouse777
 
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