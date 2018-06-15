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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:39
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
а сколько максимум безопасно можно перевести?
Конкретизуйте Ваше запитання.
Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?
А-банки фінмон по сумах більше 150000 не щемить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07
Не знаю, по-этому и спрашиваю
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:30
За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:47
tano написав:
За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
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