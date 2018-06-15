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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:39
andreyiskra написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
а сколько максимум безопасно можно перевести?
Конкретизуйте Ваше запитання.
Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?
А-банки фінмон по сумах більше 150000 не щемить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07
Не знаю, по-этому и спрашиваю
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:30
За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
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tano
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:47
tano написав:
За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
Проверено!
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:08
Если кэшбека заработать больше 500 грн, выплатить на карту можно только 500, а остальные сгорают? Или переходят на следующий месяц? Или больше 500 не даст заработать?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:13
andreyiskra написав:
Или больше 500 не даст заработать?
угу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16
clientage написав: justit написав:
Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу.
А это браслетик нормально синхронизируется с ГуглФит?
Если честно то ноянув сейчас, вижу запоздание на неделю.
У Сяоми свое приложение доя этого.
Им и пользуюсь
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:59
chipmunk написав: andreyiskra написав:
Или больше 500 не даст заработать?
угу
А если, например, заработал 300, потом вывел их на карту. Потом с приватовской карты открыл депо на 50к, мне как бы положен кэшбэк 0,6% 300 грн,а дадут только 200?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:02
А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?
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andreyiskra
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