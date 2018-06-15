RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:39

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:а сколько максимум безопасно можно перевести?

Конкретизуйте Ваше запитання.

Депозит в а-банке 198К. Могу я всю сумму сразу закинуть на моню в кассе а-банка? или надо частями?

А-банки фінмон по сумах більше 150000 не щемить?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24799
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:07

Re: Monobank

Не знаю, по-этому и спрашиваю
andreyiskra
 
Повідомлень: 524
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:30

За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?
tano
 
Повідомлень: 154
З нами з: 20.10.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:47

  tano написав:За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?


Даже от внука к бабушке платят. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5789
З нами з: 30.11.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:47

  tano написав:За приглашение по реф. ссылке от жены мужу платят бонус?

Проверено!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3288
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:08

Re: Monobank

Если кэшбека заработать больше 500 грн, выплатить на карту можно только 500, а остальные сгорают? Или переходят на следующий месяц? Или больше 500 не даст заработать?
andreyiskra
 
Повідомлень: 524
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:13

Re: Monobank

  andreyiskra написав:Или больше 500 не даст заработать?

угу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7899
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:16

  clientage написав:
  justit написав:Я хожу с Mi band 2 - показывает в день от 10000 до 15000, и не сказал бы, что офигенно много я хожу.

А это браслетик нормально синхронизируется с ГуглФит?


Если честно то ноянув сейчас, вижу запоздание на неделю.
У Сяоми свое приложение доя этого.
Им и пользуюсь
justit
 
Повідомлень: 4642
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:59

  chipmunk написав:
  andreyiskra написав:Или больше 500 не даст заработать?

угу

А если, например, заработал 300, потом вывел их на карту. Потом с приватовской карты открыл депо на 50к, мне как бы положен кэшбэк 0,6% 300 грн,а дадут только 200?
andreyiskra
 
Повідомлень: 524
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:02

Re: Monobank

А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?
andreyiskra
 
Повідомлень: 524
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 723724725726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7253)
16.06.2018 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.