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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:08

  andreyiskra написав:А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?

можно, не сгорает
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:13

  andreyiskra написав:А если, например, заработал 300, потом вывел их на карту. Потом с приватовской карты открыл депо на 50к, мне как бы положен кэшбэк 0,6% 300 грн,а дадут только 200?

лимит 500 грн в месяц действует только на накопление кешбека за покупку товаров и услуг, компенсационный кешбек не ограничивается
  andreyiskra написав:А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?

кешбек не сгорает 3 года
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:36

Re: Monobank

Спасибо всем
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