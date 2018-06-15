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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:08
andreyiskra написав:
А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?
можно, не сгорает
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:13
andreyiskra написав:
А если, например, заработал 300, потом вывел их на карту. Потом с приватовской карты открыл депо на 50к, мне как бы положен кэшбэк 0,6% 300 грн,а дадут только 200?
лимит 500 грн в месяц действует только на накопление кешбека за покупку товаров и услуг, компенсационный кешбек не ограничивается
andreyiskra написав:
А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?
кешбек не сгорает 3 года
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:36
Спасибо всем
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