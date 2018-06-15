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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:08

  andreyiskra написав:А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?

можно, не сгорает
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:13

  andreyiskra написав:А если, например, заработал 300, потом вывел их на карту. Потом с приватовской карты открыл депо на 50к, мне как бы положен кэшбэк 0,6% 300 грн,а дадут только 200?

лимит 500 грн в месяц действует только на накопление кешбека за покупку товаров и услуг, компенсационный кешбек не ограничивается
  andreyiskra написав:А если не успел вывести на карту кэшбэк в этом месяце, в следующем можно, или он сгорает?

кешбек не сгорает 3 года
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:36

Re: Monobank

Спасибо всем
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 05:27

Коммунал

Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции -??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 05:51

  sens написав:Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции -??

история операций - касание на нужную операцию - квитанция - отправить на эл.почту
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 06:40

Простир

Подскажите,заработала возможность перевода средств с карты Простир на кпртв моно?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:17

  vollena71 написав:
  sens написав:Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции -??

история операций - касание на нужную операцию - квитанция - отправить на эл.почту

Или после операции сразу есть пункт: выслать квитанцию.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:38

Какие банки являются банками партнерами монобанка?]
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:54

  guntherhouse777 написав:
  vollena71 написав:
  sens написав:Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции -??

история операций - касание на нужную операцию - квитанция - отправить на эл.почту

Или после операции сразу есть пункт: выслать квитанцию.

Например оплата в ювелирке провелась,но нет опции отправить на эл.почту
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:26

  sens написав: Например оплата в ювелирке провелась,но нет опции отправить на эл.почту

Квиташки выдаются ток по операциям в Моно-апликухе, а по тратам в магазах положен чек от самого магаза.
Все траты мона увидеть в выписке за месяц: тапнуть по карте и найти Выписку в скроле
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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