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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:28

  gurazda написав:Какие банки являются банками партнерами монобанка?]

ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:50

  mihasik написав:
  gurazda написав:Какие банки являются банками партнерами монобанка?]

ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)

Скорее Тас, ibox и А-банк. Монобанк это и есть Универсал. Партнерство в данном случае подразумевает возможность бесплатного пополнения карты.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:54

sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.

Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
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