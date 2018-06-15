ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 08:28
Додано: Суб 16 чер, 2018 09:50
Додано: Суб 16 чер, 2018 12:54
sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.
Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
Зараз переглядають цей форум: skorpio123, sola і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|