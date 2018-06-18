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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 08:28
gurazda написав:
Какие банки являются банками партнерами монобанка?]
ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)
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mihasik
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Додано: Суб 16 чер, 2018 09:50
mihasik написав: gurazda написав:
Какие банки являются банками партнерами монобанка?]
ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)
Скорее Тас, ibox и А-банк. Монобанк это и есть Универсал. Партнерство в данном случае подразумевает возможность бесплатного пополнения карты.
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Bosstone
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Додано: Суб 16 чер, 2018 12:54
sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.
Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:20
guntherhouse777 написав:
sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.
Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
я все траты вижу в приложении,поэтому и вопрос -…что можно отправить ,а что нет?
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:33
Подскажите на оплату коммуналки за кредитные есть какие-то ограничения, на один платеж или на сумму за месяц?
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ol_zy
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Додано: Нед 17 чер, 2018 00:35
ol_zy нет,это вам не примат, котоый выставил лимит в 10 т., хоть за кредитные, хоть за свои - комиссия отсутствует.
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melkh
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:23
Вопрос - сколько человек можно пригласить по рефке?
Киньте кто-нибудь свою рефку, планирую зарегистрироваться. Только не в личку, не хочу спама.
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ykrkozak
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:26
ykrkozak написав:
Вопрос - сколько человек можно пригласить по рефке?
Киньте кто-нибудь свою рефку, планирую зарегистрироваться. Только не в личку, не хочу спама.
Возьмите гороховскую-получите 100
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guntherhouse777
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