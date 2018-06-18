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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728>
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:28

  gurazda написав:Какие банки являются банками партнерами монобанка?]

ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:50

  mihasik написав:
  gurazda написав:Какие банки являются банками партнерами монобанка?]

ТАС, УНИВЕРСАЛ, iBox)

Скорее Тас, ibox и А-банк. Монобанк это и есть Универсал. Партнерство в данном случае подразумевает возможность бесплатного пополнения карты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:54

sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.

Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:20

  guntherhouse777 написав:sens,
Вы же спрашивали:
Вопрос к тем кто оплачивал в приложении - как получить квитанции.

Вы ж ювелирку то через пос оплачивали.
я все траты вижу в приложении,поэтому и вопрос -…что можно отправить ,а что нет?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:33

Re: Monobank

Подскажите на оплату коммуналки за кредитные есть какие-то ограничения, на один платеж или на сумму за месяц?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:35

ol_zy нет,это вам не примат, котоый выставил лимит в 10 т., хоть за кредитные, хоть за свои - комиссия отсутствует.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:23

Re: Monobank

Вопрос - сколько человек можно пригласить по рефке?

Киньте кто-нибудь свою рефку, планирую зарегистрироваться. Только не в личку, не хочу спама.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 19:26

  ykrkozak написав:Вопрос - сколько человек можно пригласить по рефке?

Киньте кто-нибудь свою рефку, планирую зарегистрироваться. Только не в личку, не хочу спама.

Возьмите гороховскую-получите 100
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 23:50

  ykrkozak написав:Вопрос - сколько человек можно пригласить по рефке?

Киньте кто-нибудь свою рефку, планирую зарегистрироваться. Только не в личку, не хочу спама.

количество приглашений не ограничено
viewtopic.php?p=4382907#p4382907
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:04

  guntherhouse777 написав:Возьмите гороховскую-получите 100


Хватит 8 марта праздновать - июнь на дворе.

Всем спасибо, ссылки уже не надо.
ykrkozak
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