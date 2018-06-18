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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:09
и нам-рефералам по 50 ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 19 чер, 2018 08:25
Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:57
Re: Monobank
Для вновь прибывающих.
Цитата Гороховского :
Итак, по состоянию на 29.03:
У Димы:
Привлечено 60 клиентов и 73 ожидают доставки.
У меня:
Привлечено 185 клиентов и 148 ожидает доставки.
Ну и раз это так важно для привлечения клиентов, я решил сделать свою акцию бессрочной.
Любой, кто откроет карту по моей реферальной ссылке, кроме положенных 50 грн. получит дополнительно 50 грн. лично от меня.
Присоединяйтесь, нас уже больше 155’000!
Вот ссылка:
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