Додано: Вів 19 чер, 2018 08:25

Господа!

Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).

Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?

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