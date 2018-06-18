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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:09

и нам-рефералам по 50 ))

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:25

Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:53

Алексей77 Можно. Ограничений нет.
isen
 
Повідомлень: 192
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:57

Re: Monobank

Для вновь прибывающих.
Цитата Гороховского :
Итак, по состоянию на 29.03:
У Димы:
Привлечено 60 клиентов и 73 ожидают доставки.
У меня:
Привлечено 185 клиентов и 148 ожидает доставки.
Ну и раз это так важно для привлечения клиентов, я решил сделать свою акцию бессрочной.
Любой, кто откроет карту по моей реферальной ссылке, кроме положенных 50 грн. получит дополнительно 50 грн. лично от меня.
Присоединяйтесь, нас уже больше 155’000!
Вот ссылка:
https://monobank.com.ua/r/Piww
Востаннє редагувалось isen в Вів 19 чер, 2018 09:24, всього редагувалось 2 разів.
isen
 
Повідомлень: 192
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:21

Re: Monobank

Скачайте приложение monobank по моей реферальной ссылке.
В моем случае это совсем выгодно.
Я обещаю всем, кто это сделает до конца марта перечислить и свои 50 грн., которые получу за ваше привлечение.
Таким образом, это уже будет не 50, а 100 грн.


Март закончился, нет?
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:35

ykrkozak то-есть на одо сообщение выше глаза поднять религия не позволяет?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:47

maxim2014
Это туп... :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:51

Re: Monobank

  isen написав:Ну и раз это так важно для привлечения клиентов, я решил сделать свою акцию бессрочной.
Горох -главный реферальный спасатель лосят
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Подякував: 144 раз.
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  #<1 ... 725726727728
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