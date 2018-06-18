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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36
https://www.facebook.com/oleg.gorohovsk ... 0571250924
ykrkozak написав:
Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?
Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет?
Сотка сразу после активации
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50
ykrkozak написав: guntherhouse777 написав:
Возьмите гороховскую-получите 100
Хватит 8 марта праздновать - июнь на дворе.
Всем спасибо, ссылки уже не надо.
Коллеги Вам растлумачили..
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