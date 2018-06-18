Сотка сразу после активации
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36
Сотка сразу после активации
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37
Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
Как технически?
Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:45
А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:18
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:14
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