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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36

  ykrkozak написав:Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?
Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет?

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsk ... 0571250924
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50

  ykrkozak написав:
  guntherhouse777 написав:Возьмите гороховскую-получите 100


Хватит 8 марта праздновать - июнь на дворе.

Всем спасибо, ссылки уже не надо.

Коллеги Вам растлумачили..
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
  isen написав:Алексей77 Можно. Ограничений нет.

Как технически?
Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:45

А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?
winstrolstanozolon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:18

  isen написав:Вообще есть выбор :
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:14

  winstrolstanozolon написав:А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?

только заново качать с привязкой к другому фин.номеру
Bosstone
 
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  #<1 ... 726727728729
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