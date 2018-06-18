Господа! Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского). Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
isen написав:Алексей77 Можно. Ограничений нет.
Как технически? Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?
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Алексей77 написав:Господа! Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского). Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
isen написав:Алексей77 Можно. Ограничений нет.
Как технически? Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?
если телефон не сайоми, тогда проще установить по ссылке через эмулятор