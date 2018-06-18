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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:36

  ykrkozak написав:Пардоньте, туплю с утра. Ссылка на оригинал, откуда взяли цитату, есть?
Какие дальнейшие действия после получения карты? Или второй полтинник автоматом придет?

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsk ... 0571250924
Сотка сразу после активации
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:50

  ykrkozak написав:
  guntherhouse777 написав:Возьмите гороховскую-получите 100


Хватит 8 марта праздновать - июнь на дворе.

Всем спасибо, ссылки уже не надо.

Коллеги Вам растлумачили..
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:37

Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
  isen написав:Алексей77 Можно. Ограничений нет.

Как технически?
Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:45

А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?
winstrolstanozolon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:18

  isen написав:Вообще есть выбор :
...
4 Оформить карту с бесплатной годовой страховкой "Страховка на каждый день" (промо-акция).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:14

  winstrolstanozolon написав:А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?

только удалить и заново качать с привязкой к другому фин.номеру
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:21

  MASolomko написав:
  isen написав:Вообще есть выбор :
...
4 Оформить карту с бесплатной годовой страховкой "Страховка на каждый день" (промо-акция).

разве акция не для избранных по личному приглашению от ингосстраха?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:54

  Алексей77 написав:Господа!
Есть один телефон с андроидом, поддерживающим приложение монобанка. На нем уже стоит приложение, которое я скачал на себя и открыл карту (через ссылку Гороховского).
Вопрос: Можно на этот же телефон оформить карту и Приложение еще на одного человека? Не будет програмных противоречий?
  isen написав:Алексей77 Можно. Ограничений нет.

Как технически?
Это заново по ссылке тов. Гороховского скачивать приложение под другого человека на этот же телефон, на котором уже установлено приложение под меня?

если телефон не сайоми, тогда проще установить по ссылке через эмулятор
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:20

  Bosstone написав:
  winstrolstanozolon написав:А если уже качнул приложение и подал заявку на карту, реф. бонус получить не вариант уже?

только удалить и заново качать с привязкой к другому фин.номеру

уверены,что рефа индентификацируется по финномеру,а не по инфекционному коду (его фото) физморды?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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