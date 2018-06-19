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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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maxim2014
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:51
Если при єтом понизят %, то карта МОНО уйдет на полку. Есть более интресніе продукты.
Ждем июль, а пока не ограничиваем себя и выбираем 500 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:00
Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ
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Alex_ki
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:10
Коко - это кто?
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Alpha1251
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:28
Alex_ki написав:Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ
Ну да... выгребать там кино/спорт и т.п. Даже для свинорылов там % норм
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maxim2014
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:37
Подскажите, что-то я запутался. В связи с тем, что траты за этот месяц надо погашать до конца следующего - не будет ли проблемы, если - Я начал пользоваться картой 1.06, собираюсь гасить весь потраченный кредитный лимит до конца текущего месяца. Не снимет ли Моня комиссию, если в этом месяце я потрачу 10 тыс, и до конца июня их закрою, а в следующем месяце потрачу 5 тыс, и их закрою до конца июля? Или я в июле должен закрыть не меньше чем потратил в июне? В поддержку писал, но по-моему там не поняли, отвечали стандартными цитатами из тарифов.
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Stargazer212
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:52
Alpha1251 написав:
Коко - это кто?
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wig
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02
Alex_ki написав:
Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ
Чего не скунс или шарик?
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guntherhouse777
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