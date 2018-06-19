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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:47

  dengon написав:Зображення

То-есть опять возвращаемся к пониженному кешбеку. Ведь за кредитные он был чуть-чуть выше, за свои - чуть-чуть ниже чем был изначально. Чем дальше, тем менее интересна становиться карта. Повышенный кешбек за кредитные забирают. Особо умных свинорылов пониженным процентом награждают. И куда же моня катится...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:51

  maxim2014 написав:
  dengon написав:Зображення

То-есть опять возвращаемся к пониженному кешбеку. Ведь за кредитные он был чуть-чуть выше, за свои - чуть-чуть ниже чем был изначально. Чем дальше, тем менее интересна становиться карта. Повышенный кешбек за кредитные забирают. Особо умных свинорылов пониженным процентом награждают. И куда же моня катится...

Если при єтом понизят %, то карта МОНО уйдет на полку. Есть более интресніе продукты.
Ждем июль, а пока не ограничиваем себя и выбираем 500 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:00

Re: Monobank

Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:10

Re: Monobank

Коко - это кто?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:28

Re: Monobank

Alex_ki написав:Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ

Ну да... выгребать там кино/спорт и т.п. Даже для свинорылов там % норм :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:37

Подскажите, что-то я запутался. В связи с тем, что траты за этот месяц надо погашать до конца следующего - не будет ли проблемы, если - Я начал пользоваться картой 1.06, собираюсь гасить весь потраченный кредитный лимит до конца текущего месяца. Не снимет ли Моня комиссию, если в этом месяце я потрачу 10 тыс, и до конца июня их закрою, а в следующем месяце потрачу 5 тыс, и их закрою до конца июля? Или я в июле должен закрыть не меньше чем потратил в июне? В поддержку писал, но по-моему там не поняли, отвечали стандартными цитатами из тарифов.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:52

  Alpha1251 написав:Коко - это кто?

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wig
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02

  Alex_ki написав:Бгг, с момента деления ставок КБ, я открыл для себя Коко для хранения денег. Так что свои на карту лежать под 10 уже не верну) а если ставки до нынешних "за свои" спустят, то будет карта только под экзотические категории с максимальным КБ

Чего не скунс или шарик?
guntherhouse777
 
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