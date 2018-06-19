Да! Только чего уже там - гасите каждую неделю, нет лучше каждый день сразу после траты чтобы чего-то там не вышло, как пишут особо одарённые в Фэйсбуке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:31
Да! Только чего уже там - гасите каждую неделю, нет лучше каждый день сразу после траты чтобы чего-то там не вышло, как пишут особо одарённые в Фэйсбуке
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 20 чер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:31
Stargazer212 логично. ты ж будешь возвращать деньги на месяц раньше чем они от тебя их ждут
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:32
нужно всю потраченную в текущем месяце (июне) сумму погасить в последний день следующего месяца (июля)
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 20 чер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:33
Re: Monobank
при пополнении через приложение карты, картой другого банка, операция идет как покупка в интернете или же как перевод с карты на карту, в частности если на КК в альфы есть собственные средства их можно ли как-то без комиссии скинуть на Моно?
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35
Re: Monobank
Со скунсом надо посмотреть, что предлагают.. у меня к ним предвзятое отношение, ибо рсб) и пытались в свое время к кредиту страховку впарить) неудачно
А шарик -по мелочи: платные смс, платные сэп, платный вынос из банкомата,% на минимальную сумму в месяце.. а у меня сумма плавает, получил -закинул, погасил кредитки, оплатил коммунальные, которые нельзя через портмоне с КБ оплатить (Ирпень, многих поставщиков нет). А тут начисление за каждый день, вынос хоть с любого банкомата, если потребуется и сэпы. Даже КБ есть)
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:44
Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно).
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45
Раз в 2 месяца только первый раз. Потом получается что гасишь раз в месяц траты за прошлый.
Востаннє редагувалось maxim2014 в Сер 20 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:46
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:46
Re: Monobank
Согласно тарифам КК Альфы банк НЕ различает/разделяет собственные и кредитные средства на КК и применяет ко всем средствам на КК повышенную комисс!
... делайте хоть что-нибудь!
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