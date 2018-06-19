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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 729730731732>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:31

  Stargazer212 написав:Ну то есть - если гасить в последний день каждого месяца всю потраченную в нем сумму - все время будешь в грейсе?

Да! Только чего уже там - гасите каждую неделю, нет лучше каждый день сразу после траты чтобы чего-то там не вышло, как пишут особо одарённые в Фэйсбуке :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 20 чер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:31

Stargazer212 логично. ты ж будешь возвращать деньги на месяц раньше чем они от тебя их ждут
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:32

  Stargazer212 написав:
  maxim2014 написав:Stargazer212
потому как в тарифах все четко написано. Что потратил в этом месяце - должен загасить до конца следующего. Ну и вообще в приложении в следующем месяце будет написано сколько надо загасить что бы в грейсе остаться

Ну то есть - если гасить в последний день каждого месяца всю потраченную в нем сумму - все время будешь в грейсе?

нужно всю потраченную в текущем месяце (июне) сумму погасить в последний день следующего месяца (июля)
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 20 чер, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:33

Re: Monobank

при пополнении через приложение карты, картой другого банка, операция идет как покупка в интернете или же как перевод с карты на карту, в частности если на КК в альфы есть собственные средства их можно ли как-то без комиссии скинуть на Моно?
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:34

anis перевод
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:Чего не скунс или шарик?


Со скунсом надо посмотреть, что предлагают.. у меня к ним предвзятое отношение, ибо рсб) и пытались в свое время к кредиту страховку впарить) неудачно

А шарик -по мелочи: платные смс, платные сэп, платный вынос из банкомата,% на минимальную сумму в месяце.. а у меня сумма плавает, получил -закинул, погасил кредитки, оплатил коммунальные, которые нельзя через портмоне с КБ оплатить (Ирпень, многих поставщиков нет). А тут начисление за каждый день, вынос хоть с любого банкомата, если потребуется и сэпы. Даже КБ есть)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:44

  Vorlon написав:
  Stargazer212 написав:Ну то есть - если гасить в последний день каждого месяца всю потраченную в нем сумму - все время будешь в грейсе?

Да! Только чего уже там - гасите каждую неделю, нет лучше каждый день сразу после траты чтобы чего-то там не вышло, как пишут особо одарённые в Фэйсбуке :mrgreen:

Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно).
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:45

  Stargazer212 написав:
  Vorlon написав:
  Stargazer212 написав:Ну то есть - если гасить в последний день каждого месяца всю потраченную в нем сумму - все время будешь в грейсе?

Да! Только чего уже там - гасите каждую неделю, нет лучше каждый день сразу после траты чтобы чего-то там не вышло, как пишут особо одарённые в Фэйсбуке :mrgreen:

Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно).

Раз в 2 месяца только первый раз. Потом получается что гасишь раз в месяц траты за прошлый.
Востаннє редагувалось maxim2014 в Сер 20 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:46

  Stargazer212 написав:Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно).


Раз в два месяца :?: Точно уверены что понятно? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:46

Re: Monobank

  anis написав:в частности если на КК в альфы есть собственные средства

Согласно тарифам КК Альфы банк НЕ различает/разделяет собственные и кредитные средства на КК и применяет ко всем средствам на КК повышенную комисс!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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