Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35

guntherhouse777 написав: Чего не скунс или шарик?

Со скунсом надо посмотреть, что предлагают.. у меня к ним предвзятое отношение, ибо рсб) и пытались в свое время к кредиту страховку впарить) неудачноА шарик -по мелочи: платные смс, платные сэп, платный вынос из банкомата,% на минимальную сумму в месяце.. а у меня сумма плавает, получил -закинул, погасил кредитки, оплатил коммунальные, которые нельзя через портмоне с КБ оплатить (Ирпень, многих поставщиков нет). А тут начисление за каждый день, вынос хоть с любого банкомата, если потребуется и сэпы. Даже КБ есть)