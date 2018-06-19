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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:58
Alex_ki
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:01
Все-все, уже понял. То есть каждый месяц покрываешь траты за предыдущий. Раз в два месяца - это только в первый раз получается. Вопрос был в том, что, если в первый месяц пользования (июнь) я потратил 10к, и задолженность эту закрыл в конце этого же месяца (30 июня), а долга за прошлый месяц у меня не было, т.к. не было карты еще. Не будет ли так, что если я потрачу за июль меньше чем за июнь, например, 5к, и погашу их в конце июля, система посчитает, что я погасил в два раза меньше за потраченное в прошлом месяце, и начислит проценты?
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:04
Stargazer212 Ох... Прям страшно представить если в первом месяце вы бы потратили 50-100к. Эт прям вымагательство какое-то получается ))
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:05
не, кредитные без комисс р2р, а свои с комисс(Еко, Конект и т.п)
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:12
Stargazer212
Вам же уже разжевали, вот зачем придумывать всякую ерунду?
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:15
Vorlon
Ок, спс, просто это у меня первая кредитка, которой я реально пользуюсь, неопытен в этих делах, вот и ищу подводные камни.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:19
Stargazer212
Всё будет хорошо В программе будут напоминания, если вдруг забудете оплатить вовремя...
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:22
Re: Monobank
ну эт некоторые ньюансы нескольких карт
и полюбэ сумма перевода выпадает из грейса и на неё будет сразу начисляться 26% годовых. Кстати, это достаточно удобоваримо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:40
Re: Monobank
Шо, апять гудбаймоно, прєвєдалла?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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