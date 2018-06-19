Додано: Сер 20 чер, 2018 15:01

Aps написав: Stargazer212 написав: Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно). Та дело не в этом) Просто мне проще гасить каждый месяц, чем раз в два месяца. Поэтому и спрашиваю. Спс, понятно).



Раз в два месяца Точно уверены что понятно? Раз в два месяцаТочно уверены что понятно?

Все-все, уже понял. То есть каждый месяц покрываешь траты за предыдущий. Раз в два месяца - это только в первый раз получается. Вопрос был в том, что, если в первый месяц пользования (июнь) я потратил 10к, и задолженность эту закрыл в конце этого же месяца (30 июня), а долга за прошлый месяц у меня не было, т.к. не было карты еще. Не будет ли так, что если я потрачу за июль меньше чем за июнь, например, 5к, и погашу их в конце июля, система посчитает, что я погасил в два раза меньше за потраченное в прошлом месяце, и начислит проценты?