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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37

  yuri1978 написав:если гасить через приложение моно собственными средствами с универсальной примата, комис со стороны примата будет присутствовать?
если да, то компенсирует ли моно в виде КБ этот комис?
приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
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