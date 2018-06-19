приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
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