приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:54
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:12
до конца не понятно кешбек останеться как сейчас за кредитные или как сейчас за свои ? вот в чем вопрос. Если как сейчас за свои ...ну тогда действительно на полку
свинорыл
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:16
да просто нет дураков за свои юзать меньший кэшбэк чем за кредитные. видать дисциплина у кредитчиков высокая - из грейса хрен выгониш =)
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:43
mephala
Лошар надо перетягивать из других банков. Для этого нужна реклама и телодвижения. А горох с дубиком хотят на шарика капусту брить.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:53
Re: Monobank
Хотят увеличить дебетовые остатки. Сейчас, как я понимаю, у всех карты в минусе.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:54
Re: Monobank
Та ну, бос давно казав, що їм невігідні дебетки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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