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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37

  yuri1978 написав:если гасить через приложение моно собственными средствами с универсальной примата, комис со стороны примата будет присутствовать?
если да, то компенсирует ли моно в виде КБ этот комис?
приват возьмет 0.5% за перевод с карты на карту, моно компенсирует безнал/нал если пополняете депозит, нал если пополняете в терминале привата
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:54

  dengon написав:Зображення


Походу горох никак банду кассиров из АТБ и автозаправок с кинозалами обуздать не может.Пора новых книжек почитать и на тренинги всяких гуру маркетинга поездить.
Фантазия загона аленей иссякла.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:12

  Ratatui написав:
  dengon написав:Зображення

...
до конца не понятно кешбек останеться как сейчас за кредитные или как сейчас за свои ? вот в чем вопрос. Если как сейчас за свои ...ну тогда действительно на полку
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:16

  Ratatui написав:
  dengon написав:Зображення


Походу горох никак банду кассиров из АТБ и автозаправок с кинозалами обуздать не может.Пора новых книжек почитать и на тренинги всяких гуру маркетинга поездить.
Фантазия загона аленей иссякла.

да просто нет дураков за свои юзать меньший кэшбэк чем за кредитные. видать дисциплина у кредитчиков высокая - из грейса хрен выгониш =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:43

mephala

Лошар надо перетягивать из других банков. Для этого нужна реклама и телодвижения. А горох с дубиком хотят на шарика капусту брить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:53

Re: Monobank

Хотят увеличить дебетовые остатки. Сейчас, как я понимаю, у всех карты в минусе.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:54

Re: Monobank

  Viktor написав:Хотят увеличить дебетовые остатки. Сейчас, как я понимаю, у всех карты в минусе.

Та ну, бос давно казав, що їм невігідні дебетки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:14

  Viktor написав:Хотят увеличить дебетовые остатки.

Курс полез, вот и хочется шаровой (10%) гривны.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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