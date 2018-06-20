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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:11

  Bosstone написав:новая версия беты на следующей неделе

Судя по посту, апликуха сейчас тормозит банк. Новые услуги не запускают, т.к. приложение не готово.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:19

Re: Monobank

http://www.iboxbank.online/ua/ogoloshen ... tstva.html А вот походу и второй проект команды . Там даж локации указаны , где будет распространяться новый проект.
Batarejkin
 
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  #<1 ... 731732733734
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