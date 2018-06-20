Судя по посту, апликуха сейчас тормозит банк. Новые услуги не запускают, т.к. приложение не готово.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:11
Судя по посту, апликуха сейчас тормозит банк. Новые услуги не запускают, т.к. приложение не готово.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:19
Re: Monobank
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