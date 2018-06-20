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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 732733734735736>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:11

  Bosstone написав:новая версия беты на следующей неделе

Судя по посту, апликуха сейчас тормозит банк. Новые услуги не запускают, т.к. приложение не готово.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:19

Re: Monobank

http://www.iboxbank.online/ua/ogoloshen ... tstva.html А вот походу и второй проект команды . Там даж локации указаны , где будет распространяться новый проект.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:37

Вопрос к тем, кто уже расплачивался картой Монобанка за границей.
Какие действия надо предпринимать,чтобы открыть карту для платежей за границей?
Надо ли информировать поддержку?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:40

Re: Monobank

Нет, все работает по умолчанию.
Единственное - у меня все транзакции, на любую сумму требовали пин, не смотря на настройку в приложении
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:43

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто уже расплачивался картой Монобанка за границей.
Какие действия надо предпринимать,чтобы открыть карту для платежей за границей?
Надо ли информировать поддержку?

ну разве что с целью похвастаться... а так смысла нет, здесь даже оплата проездных в Огайо проходит на ура :mrgreen: ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:51

  dengon написав:Зображення

Что значит возвращаемся; Такое уже было в самом начале? И какой он был, по сравнению с теперешним?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09

  mihasik написав:
  dengon написав:Зображення

Что значит возвращаемся; Такое уже было в самом начале? И какой он был, по сравнению с теперешним?

Например, продукты были 2%, одежда и обувь 3%, аптеки 5%
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:10

Re: Monobank

mihasik написав:
  dengon написав:Зображення

Что значит возвращаемся; Такое уже было в самом начале? И какой он был, по сравнению с теперешним?
Был такой как сей час за свои

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:14

  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16

  cdj2 написав:
inflew написав:У вас должно быть устройство на Android или iOS. На всех других устройствах используйте эмуляторы вышеуказанных ОС. Под Win7 также есть эмуляторы Android.

А ещё есть андроид ОС для ПК. Грузится с CD/USB и выполнив все манипуляции выключается.

Можно подробнее? Если запускать андроид с СД, то каждый раз устанавливается приложение или нет?
xScape
 
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