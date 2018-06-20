Те, у кого нет альтернативы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:17
Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:23
Re: Monobank
а какие клиенты выгоднее банку
1) 1 раз заплатил 1000 грн за продукты
2) 10 раз заплатил по 100 за продукты
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:24
Re: Monobank
Многие вообще не заморачиваются с КБ,
ТАС мало кому даёт норм лимиты
За Аллу не скажу, ибо не пользуюсь
Эксим с платными картами и фантиками тоже не всем интересен
А тут и лимиты щедро наливают, и "целых" 2% дают.. ещё и наклейки котиков)
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:47
Супермаркеты им важны, как воздух. Там 90% оборота, если не больше.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:00
Re: Monobank
только недавно оформил карту, а тут кешбэк резать собрались.
посоветуйте ещё банки с кешбэком. до этого ни когда не пользовался, а теперь понравилось.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:00
Хм, я чот не заметил
Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.
А Моня хай вылавливает ОПГ по супермаркетам. Благородное ж дело делает
... делайте хоть что-нибудь!
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