RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16

  wig написав:
  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?

Те, у кого нет альтернативы
Bosstone
 
Повідомлень: 722
З нами з: 21.04.10
Подякував: 529 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:17

  wig написав:
  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?

Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶ :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24672
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1973 раз.
Подякували: 2786 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21

  clientage написав:
  wig написав:
  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?

Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶ :mrgreen: :mrgreen:

...и спорта с развлечениями)
Bosstone
 
Повідомлень: 722
З нами з: 21.04.10
Подякував: 529 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21

  clientage написав:
  wig написав:
  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?

Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶ :mrgreen: :mrgreen:

И для супермаркетов до 1000
Stringer
 
Повідомлень: 7683
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:21

  clientage написав:
  wig написав:
  gkost05 написав:Был такой как сей час за свои

И, кто пойдет в супермаркет за 2% грязными?

Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶ :mrgreen: :mrgreen:

Что смысла открывать карту не для подобного списка нет? Не имею еще КК.
xScape
 
Повідомлень: 6
З нами з: 03.09.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:23

Re: Monobank

а какие клиенты выгоднее банку
1) 1 раз заплатил 1000 грн за продукты
2) 10 раз заплатил по 100 за продукты
mephala
 
Повідомлень: 3112
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:24

Re: Monobank

Многие вообще не заморачиваются с КБ,
ТАС мало кому даёт норм лимиты
За Аллу не скажу, ибо не пользуюсь
Эксим с платными картами и фантиками тоже не всем интересен

А тут и лимиты щедро наливают, и "целых" 2% дают.. ещё и наклейки котиков)
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:47

  clientage написав:Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶

Супермаркеты им важны, как воздух. Там 90% оборота, если не больше.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:00

Re: Monobank

только недавно оформил карту, а тут кешбэк резать собрались.
посоветуйте ещё банки с кешбэком. до этого ни когда не пользовался, а теперь понравилось.
andreyiskra
 
Повідомлень: 526
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:00

  wig написав:
  clientage написав:Ваащето Моня тока для аптек, кина и ̶к̶н̶и̶г̶

Супермаркеты им важны, как воздух. Там 90% оборота, если не больше.

Хм, я чот не заметил :shock:
Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.
А Моня хай вылавливает ОПГ по супермаркетам. Благородное ж дело делает :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24672
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1973 раз.
Подякували: 2786 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 733734735736>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, asp, guntherhouse777, imlex, Lost, maxim2014, Stringer, vitaliy1111, Vorlon, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7351)
21.06.2018 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.