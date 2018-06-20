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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:02
https://finance.ua/cards/cashback-a
andreyiskra написав:
только недавно оформил карту, а тут кешбэк резать собрались.
посоветуйте ещё банки с кешбэком. до этого ни когда не пользовался, а теперь понравилось.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:37
clientage написав:
Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.
У самого был такой план. Но, знатные идеяводы пишут, что пшеки посчитают 0,5% за суперы, вместо 5% за интернет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46
wig написав: clientage написав:
Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.
У самого был такой план. Но, знатные идеяводы пишут, что пшеки посчитают 0,5% за суперы, вместо 5% за интернет.
Сам такое слышал
Но это ни в какие ворота не налазит
нуна проверять, код потверждения транзакции (6 цифр) и хай этот ХИ-пшек расскажет как онлайн-ПОС стал офлайн-ПОСом... мона ж и в МПС настучать... psia krew
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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asuskup
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:49
Тут только тестить нужно.
Продукт то свежий.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:52
да, нуна освежевать
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clientage
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53
clientage написав:
Сам такое слышал
Но это ни в какие ворота не налазит
нуна проверять, код потверждения транзакции (6 цифр) и хай этот ХИ-пшек расскажет как онлайн-ПОС стал офлайн-ПОСом... мона ж и в МПС настучать... psia krew
Да причем тут МПС. Правила начисления кэшбека банки сами придумывают. Логично (для них) применять минимально возможный для каждой операции процент.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:17
Закрытая группа тестеров monobank в FB.
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sauvignon
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34
asuskup была рассылка с предложением вступить в группу. Если не ошибаюсь - сразу после того как закончилось бета тестирование и выпустили первую публичную версию.
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maxim2014
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