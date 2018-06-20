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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:02

  andreyiskra написав:только недавно оформил карту, а тут кешбэк резать собрались.
посоветуйте ещё банки с кешбэком. до этого ни когда не пользовался, а теперь понравилось.

https://finance.ua/cards/cashback-a
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:37

  clientage написав:Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.

У самого был такой план. Но, знатные идеяводы пишут, что пшеки посчитают 0,5% за суперы, вместо 5% за интернет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:46

  wig написав:
  clientage написав:Думаю вааще делать инет-заказ в супермаркете и расплачиваться онлайн пшековской билявкой.

У самого был такой план. Но, знатные идеяводы пишут, что пшеки посчитают 0,5% за суперы, вместо 5% за интернет.

Сам такое слышал
Но это ни в какие ворота не налазит :)
нуна проверять, код потверждения транзакции (6 цифр) и хай этот ХИ-пшек расскажет как онлайн-ПОС стал офлайн-ПОСом... мона ж и в МПС настучать... psia krew :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:47

  Bosstone написав:Зображення

Где это он писал? У него на странице фейсбука нет такой записи...
asuskup
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:49

Тут только тестить нужно.
Продукт то свежий.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:52

да, нуна освежевать :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53

  clientage написав:Сам такое слышал
Но это ни в какие ворота не налазит :)
нуна проверять, код потверждения транзакции (6 цифр) и хай этот ХИ-пшек расскажет как онлайн-ПОС стал офлайн-ПОСом... мона ж и в МПС настучать... psia krew :mrgreen:

Да причем тут МПС. Правила начисления кэшбека банки сами придумывают. Логично (для них) применять минимально возможный для каждой операции процент.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:17

  asuskup написав:
  Bosstone написав:Зображення

Где это он писал? У него на странице фейсбука нет такой записи...

Закрытая группа тестеров monobank в FB.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:26

  sauvignon написав:
  asuskup написав:Где это он писал? У него на странице фейсбука нет такой записи...

Закрытая группа тестеров monobank в FB.


Как в нее попасть? А то являюсь бета тестером еще с декабря, и слышу о ней впервые :D
asuskup
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:34

asuskup была рассылка с предложением вступить в группу. Если не ошибаюсь - сразу после того как закончилось бета тестирование и выпустили первую публичную версию.
maxim2014
 
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  #<1 ... 733734735736
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